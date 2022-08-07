台北市內湖區交通問題近來成為市長選戰焦點，民進黨立委莊瑞雄今（7日）表示，「交通政策不能只有出一張嘴！」內湖交通壅塞問題沈痾已久，但涉及到人民生活便利的事情，不應該說一句「沒救了」就擺爛，更不能用空洞的建議搪塞市民。

莊瑞雄今透過臉書表示，內湖交通要找出真正的問題，必須實地踏查，與專家及企業合作，並利用大數據分析，才能找出真正的交通壅塞節點，而這個節點就在內湖堤頂一帶。

此外，交通管理、運具改善及通勤疏運，僅能治標，無法治本；要徹底解決，必須以加速大眾運輸，配合多項閘道優化工程，並新建貫穿基隆河底的塔悠堤頂地下道，去打破內湖山河圍繞的限制，鬆開交通死結區域，才能真正紓解內湖塞車。

莊瑞雄批評，有些人不擅溝通協調，總是以做不到、沒救了來逃避；而有的人台北住了很久，但卻一點都不了解台北。民進黨立委管碧玲則透過臉書說，近日內湖交通成為各陣營舌戰的焦點，這個節奏，就是民進黨台北市長參選人陳時中主導出來的。

管碧玲說，競選總部第一場政策發表會，端出來的菜就是「內湖交通我來救」，就是這樣的背景而來！透過大數據與現勘掌握的內湖交通的雍塞節點，就知道黃副市長把內湖交通只當作是內科交通的問題，還恥笑阿中內科、內湖搞不清楚，副市長其實是大錯特錯！她才搞不清楚，內科內湖交通問題，根本無法切割。