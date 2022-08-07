新北市長侯友宜今（7日）率新北市政府及經濟發展局等單位，至宜蘭參訪清水地熱發電廠及三星上將梨果園，全程由宜蘭縣長林姿妙率縣府工商旅遊處及農業處陪同。（吳佩蓉攝）

新北市長侯友宜（右）今造訪了清水地熱發電廠、三星鄉果園採收上將梨。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣長林姿妙（左）送新北市長侯友宜（右）宜蘭酒廠生產的紅露酒與特有農產品三星蔥、上將梨、紅心芭樂；侯友宜則回贈八里心型柚、文山包種茶；象徵「蔥滿勝蒜」、「包中」，為彼此相互站台。（吳佩蓉攝）

新北市長侯友宜今（7日）率新北市政府及經濟發展局等單位，至宜蘭參訪清水地熱發電廠及三星上將梨果園，全程由宜蘭縣長林姿妙率縣府工商旅遊處及農業處陪同，遭外界解讀為幫林姿妙輔選；侯友宜說明，來看全台首座商轉的地熱發電廠，現階段還是以市政為主，並大讚林姿妙，腳踏實地、不打花俏、不做秀。

侯友宜今造訪了清水地熱發電廠、三星鄉果園採收上將梨，林姿妙送他宜蘭酒廠生產的紅露酒與特有農產品三星蔥、上將梨、紅心芭樂；侯友宜則回贈八里心型柚、文山包種茶；象徵「蔥滿勝蒜」、「包中」，為彼此相互站台。

侯友宜在地熱發電簡報中，大讚林姿妙腳踏實地、認真打拼、一步一腳印、不打花俏、不作秀，永遠在做事、「惦惦做」，並認同林妙姿推動的地熱發電，成為全國首座商轉地熱電廠，因此率新北市政府團隊前往觀摩；也要向以農業立縣的宜蘭縣看齊，打造出新北梨自己的品牌。

候友宜被媒體問甚麼時候計畫至各縣市開始輔選，他表示現階段還是以市政為主，希望大家都能到新北市走走，哪裡做得好、做不好，歡迎共同批評指教，而讚林姿妙有很多地方值得他學習的，現在最重要的還是把人民關心的事情做好。

林姿妙說，宜蘭縣跟新北市是好鄰居、「人親土親厝邊尚親」，感謝侯友宜長期協助行銷宜蘭農特產品，今日還特地至三星觀摩清水地熱能源的轉型，互相求進步、 共同繁榮商業城，拚出台灣新北市、宜蘭縣的好生活。