前身為「中國海事專科學校」（中國海專）的，創立於1960年，於2017年改名為「台北海洋科技大學」。

「中國海專」在當年可是赫赫有名的風雲名校，曾經有一則新聞讓我印象深刻，有看過金庸的「倚天屠龍記」中的「決戰光明頂」橋段，在1980年當年還是戒嚴時代的，中國海專的學生將武俠小說的場景搬到台北，在中華商場與當時東南西北、二開二強的「八大名校」（東方、開南、西湖、泰北、開平、開明、南強、強恕）決戰街頭。

當時報紙報導海專學生「參戰」人數不一，《中國時報》說海專學生有「二百人」、《聯合報》說有「三百人」，各家報紙說法不一，還有灌水到「七百人」。從這段歷史就能知道當年「海專」學生的剽悍程度，不過話說回來，中國海專的學生畢業後都是需要上船與海洋博鬥的水手，走船會遇到詭譎多變的海象，稍一軟弱生命堪慮，拼搏的性格養成也是必然！

話說回來，雖然當年「海專」名聲狼藉，但校友的成就卻也不容小覷，最有名的就是首富郭台銘先生、長榮海運張國華、演員郭子乾、李立群、夏靖庭等等。都是在各行各業的翹楚，在以前那個分數至上的時代，行行出狀元就是最好的證明。

改制後的「台北海洋科技大學」將原本以「航海」為主軸的教學方向變的更加多元，增設了「食品科學系」、「健康照顧社工系」、「表演藝術系」、「海空物流系」等等，除了士林校區外，也增加了「淡水校本部」校區，110學年度註冊率達70.78%。

作者為旅行速寫藝術家

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