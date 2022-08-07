第6屆U12世界盃來到最終日賽程，率先登場的季軍戰賽前，中信兄弟詹子賢、宋晟睿來到球場為中華小將加油，詹子賢也特地幫今天先發的吳聖智「加持」，他用台語開玩笑說：「有給他大大誒，差點內傷。」

中華隊下午2點要與多明尼加爭奪季軍，賽前統一獅投手古林睿煬來到球場幫小球員加油，也與教練團敘舊，並送上飲料跟速食，兄弟總教練林威助也幫小球員加菜。

詹子賢跟宋晟睿則是趁著球隊休兵日來到球場幫小球員加油，詹子賢說：「我就跟他們說加油而已，問他們多明尼加強不強，他們說還好。」

詹子賢透露，平時都會透過網路觀看比賽精華，對美國隊的強打火力留下深刻印象，「他們那個太誇張了，根本高中生，每個都那麼高大。」

宋晟睿則是特別提醒中華小將不要受傷，「因為在高強度的比賽，又是國際賽會更想表現，如果是我我應該也是會想表現，所以怕他們會因此受傷。」

宋晟睿特別誇讚陳瑞鑫，「我跟他說我覺得你很厲害，球速、打擊都很好，我國一球速才106公里而已。」他也提到對陳瑞鑫開轟時的霸氣留下深刻印象。

看到小球員穿上中華隊球衣為國家拚戰，宋晟睿也想到自己在國小時本來也有機會打U12，但當時年紀小不知道中華隊是什麼，「那時候教練有問我要留在球隊打小馬還是要去打U12，我當時想說留在球隊就好，後來想想滿遺憾的，錯失一個中華隊的機會。」