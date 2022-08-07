美國眾議院議長裴洛西訪台，升高台海緊張情勢。東華大學教授施正鋒今天表示，裴洛西臨去秋波裙襬掃台，儘管她喊冤表示無意改變現狀，但台灣付出的代價卻是讓中國有機會大張旗鼓、軍演封島，美國果真關心台灣的安危，即使不可能幫忙加入聯合國，起碼可以嘗試跟中國曉以大義，而非火上加油。

施正鋒今天在臉書以「小國生存之道」對此次台海危機發表評論表示，所謂的小國是指相較於強權，在人口、面積、或實力方面無法齊量等觀。一般而言，除非因為地緣邊陲得以獨善其身、孤立自守，面對巨鄰的威脅利誘、侵蝕吸納，無非選擇隻身對抗、單打獨鬥，再不就是締約結盟、拉幫結派。

如果打算尋求庇護，他說，接下來的決定是曲意迎合、靠攏臣服，還是呼朋保義、拉攏交好。最為難的是兩強相爭，治絲益棼。

他以歷史的經驗來看，小國面對霸權未必屈從俯首。兩大之間難為小，最壞的情況是被瓜分，譬如波蘭被俄羅斯、普魯士、及奧地利支解。退而求其次是淪為戰場，人為刀俎我為魚肉；英國與俄國從十九世紀起在阿富汗競逐，烽火連年、民不聊生。

再來是充當馬前卒，他說，日本在明治維新後躍躍欲試，美國視為遏阻俄羅斯擴張的工具，默許併吞朝鮮、瓜分滿洲，直到染指中國關內、覬覦太平洋，李伯大夢已經太遲。

施正鋒表示，往光譜的另一端，最好的情況是隔岸觀火、甚至左右逢源。中立代表不介入兩強的瓜葛，可以靈活安排自身外交、發揮自己優勢，不用跟朋友的敵人對立，免得左右為難、動輒得咎。

儘管兩強競逐，但他認為，只要不是你死我活，小國或可扮演魯仲連傳話協調；特別是當國際體系鬆弛，俗語說「囝仔（子女）是翁某（夫婦）的蜈蜞釘」，也許還有積極催化和解的空間。

他說，冷戰結束，美國拔劍四顧心茫然，既無法將俄羅斯壓落底，又對於崛起的中國不知所措，搞不清楚對方究竟要平起平坐、還是取而代之。坦誠而言，川普總統四年是一支劍拿來亂砍，盟邦德國、日本忍氣吞聲。

他批評美國總統拜登上台毫無章法，經濟、外交、軍事未必能如意切割處理，國內經濟毫無轉色的跡象。佩洛西臨去秋波裙襬掃台，難說見義勇為、或趁火打劫。就國際媒體效應而言，孤兒般的台灣可以獲得相當的曝光。

然而，施正鋒認為，儘管佩洛西喊冤表示無意改變現狀，台灣付出的代價卻是讓中國有機會大張旗鼓、軍演封島，試圖造成既成事實，也就是昭告世人，台灣是中國的、暫時寄養美國。美國果真關心台灣的安危，即使不可能幫忙加入聯合國、或循科索沃的先例承認，起碼可以嘗試跟中國曉以大義，而非火上加油。

他強調，美國在十九世紀末越洋東來，異於其他西方帝國主義國家，採取門戶開放，就是喝牛奶不用養乳牛，慈眉善目，日本是孺子可教，中國則是潛在威脅，歷史恩怨難以置喙。「台灣的國家利益至上，沒有必要糾纏不清」。