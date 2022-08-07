陳時中再提環狀線 柯文哲回嗆：對市政不熟不要亂講話

民進黨台北市長參選人陳時中今舉辦內湖塞車的解決方案記者會，陳時中在記者會上提到，台北市長柯文哲任內8年在處理內湖交通是小針美容，而自己認為應該要大刀闊斧，國民黨台北市長參選人蔣萬安今早也提出內湖交通解決的方案；台北市長柯文哲則回嗆，對市政不熟還是不要亂講話；北市副市長黃珊珊也反擊，市長8年是大刀闊斧，小針美容應該是民進黨做的。

陳時中在今早記者會提出4個內湖交通改善的方案，其中又再次提到環狀線東環段，對此，柯文哲則怒嗆，東環段還在行政院審核，要等中央審核通過才能細部規畫，再來是編預算等很多程序，才能夠真正把施工甘特圖畫出來，他奉勸陳時中，「對市政不熟還是不要亂講話」。

黃珊珊指出，內湖交通是一個都市計畫問題，今天我第一次看到兩位提出來的方案，北市從來都沒有停止解決內湖交通問題，今天看到陳部長提出來的4點方案，有3點都是中央高公局的事情，像是高速公路匝道增設、路型優化或動線調整，北市交通局7月28日才跟高公局開完會，目前沒有聽到有這樣的計畫。

黃珊珊也表示，如果他們有新的計畫，也歡迎他們可以來說明一起合作，話鋒一轉，黃也怒嗆，陳部長提出打掉地下道部分，其實北市交通局多年前也評估過，一樣牽涉到存廢和工程的技巧，到底出土量、斜率和轉彎度，到底能符合道路使用，打地下道不是用畫的，是用做的。

黃珊珊強調，突然間大家這麼關心內湖交通，我們也很高興，希望大家提出具體可行的政策，台北市對於都市計畫也都在做進一步的努力，市長做的8年是大刀闊斧，小針美容應該是民進黨做的。