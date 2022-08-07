45歲女星蕭淑慎擁有一身火辣身材，出道20年卻在當紅之際，因染毒入獄服刑，近日她上節目分享自己的服刑經驗，遭人挑釁、言語霸凌，甚至被人用尖銳的壓克力板丟擲差點受傷，但她還是服刑15個月假釋成功。

蕭淑慎在《11點熱吵店》分享自己的當年在監獄服刑的心得，坦言頭進去五個月非常不適應，待遇當然不如巨星，但卻因為明星身分一直被其他受刑人好奇、騷擾、甚至挑釁霸凌。因為當時主管讓蕭淑慎先吹頭髮，結果隔天在工廠做紙盒，她要去上廁所，所有人都把腳伸出來故意絆倒她，甚至有人拿四邊都是尖角的壓克力板朝她的臉丟過去，板子直接從她眼睛前飛過去，讓她氣到當場飆粗口。

事實上，蕭淑慎連洗澡時被其他受刑人酸「大明星哦！跟我們一起洗澡，等一下胸部會被我們看光光，看一下是真的還是假的」、「等一下趁主管不注意的時候，我可以摸一下嗎？」讓她很無奈，只能趕快洗一洗、趕快出去，主管勸阻才繼續忍耐。

蕭淑慎分享入監服刑的被霸凌的經驗。(圖/11點熱炒店 Youtube)

蕭淑慎表示，其實監獄中的言語霸凌很正常，主管就不斷跟她耳提面命「我知道妳脾氣不好，但是妳下工廠的話，妳就會跟很多很多舍房的同學混在一起，遇到什麼事情的時候，多想想自己的父母。」也警告她如果想要假釋，就不能有任何違規動作，直言自已忍氣吞聲吞了15個月，最後假釋成功。

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