JR常被女兒逗得哭笑不得。（TVBS提供）

TVBS《機智校園生活》第三季「必勝高三生」飾演老師的楊銘威、JR紀言愷，在父親節前分享與小孩相處的趣事。楊銘威簽聯絡簿時，教女兒Mia寫國字，卻把「都」的部首寫反，被老婆方志友發現後，女兒立刻表明「是爸爸教的」，讓他當下很糗。JR紀言愷的女兒小麥芽一句「爸爸，要小心」讓他感受大不同，若在開車時聽到會很感動，但有時女兒害他跌倒也說這句話，令JR紀言愷一肚子火，忍不住回：「妳才小心咧！不要絆倒我！」父女互動十分可愛。

楊銘威近期拍攝《機智校園生活》早出晚歸，提到覺得最窩心的事，就是收工回家後發現小孩還沒睡，女兒Mia會過來抱他，撒嬌地說：「爸比，我好想你。」雖然工作忙碌，楊銘威也不忘關心小孩的課業，一邊心疼即將升小學二年級的女兒作業很多，一邊希望她不要像自己一樣不愛念書。被問及父親節最想收到的禮物？楊銘威表示只要兒女健康平安的長大，就是最好的禮物。

5月才剛痛失狗女兒棉花糖的JR紀言愷，計畫帶著老婆Lucy（倪千凌）、女兒小麥芽到棉花糖墓前，共度情人節和父親節。小麥芽沒能與棉花糖有更多的相處時間，一直是他內心最大的遺憾，因此JR想再養一隻狗和小女兒一起長大，同時培養她的責任感。