三分子靶溝公園內原本最後兩棟木構眷舍拆除改為屋架裝置藝術。（北區區公所提供／程炳璋台南傳真）

「三分子靶溝公園」公園名稱源自日據時期的陸軍射擊練習場，國民政府時期改成眷村，後來眷村遷移荒廢，台南市北區區公所今年將最後2棟眷村拆除後重新組裝，搭成屋架型式的藝術裝置，加上靶溝遺構與新闢建的蜜源植物區，成為全新的鄰里公園。

三分子靶溝公園占地900坪，最初是日軍射擊練習場，在國民政府遷台後，改建為憲兵居住的眷村，稱為自治新村及慈光13村，約有100戶，後來政府將眷村遷移到長榮新城。

剩下的空蕩蕩的眷村曾遭人放火引發火警，為了安全陸續拆除，留下2棟木構房舍當成展覽用，展示眷村歷史風貌、與日軍打靶時遺留在土壤的空彈殼。

閒置15年的兩棟木構宿舍，早已破舊不堪，整片荒地雜草叢生，缺乏管理，居民發現舊房舍內有蛇出沒，地方一直有拆除聲音，為了安全與環境衛生問題，今年決定拆除房屋。

台南市工務局編列268萬元闢建公園，另爭取國防部提供366萬元，將2棟木構宿舍拆除重新組裝，搭成屋架形式，鑲上眷村歷史照片，作為公園內的藝術裝置。

北區區公所再找建商協助將荒地闢為全新公園，建立靶溝遺構考古遺址與蜜源植物區，全新風貌7日啟用，台南市長黃偉哲以安南區一處公園曾遭綁上刀片，造成孩童受傷。

北區區長李皇興表示，三分子靶溝公園成為北區第50座公園，兼具靶溝遺址、眷村意象及友善環境等公園特色，留下的空地目前陸續興建高樓大廈。