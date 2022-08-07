英國《每日電訊報》（Daily Telegraph）6日引述外交消息人士指出，中國大陸從俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭中學到教訓，最快可能在2023年對台灣發動48小時的閃電戰，可能依照4種情境奪下台灣，包括封鎖台灣、入侵馬祖及金門、對台灣本島發動空中飛彈攻擊、對台灣陸地進行全面入侵。

中國大陸解放軍對台灣進行軍演。

英國《每日電訊報》報導，大陸國家主席習近平的目標是在2050年實現中華民族復興，其中也包括統一台灣，此前外界認為北京正對未來5至10年進行武統做準備，不過如今部分西方國家認為中國大陸進行軍事進攻的進程可能會提前，而北京也從俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭中學到教訓。

報導指出，北京已經檢視俄羅斯的入侵以及西方的反應，從中列出哪些部分值得解放軍借鏡，據信北京也已經推論出，在普丁2月對烏克蘭發動進攻時，西方至少需要2天才能做出適當的反應，而這將是關鍵時間，消息人士透露，尤其俄軍未能在48小時內拿下基輔、推翻烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）政權，讓習近平相信莫斯科敞開大門讓西方得以施力支持基輔。

🔴When China decides to take Taiwan by force, it will aim to do so via a lightning-fast 48-hour offensive so that the West does not have time to respond, diplomatic sources have told @Telegraph



So how might China try and attack the island?



🧵👇https://t.co/Cvgq7Q3pT8 pic.twitter.com/Sso2xRuEnT — The Telegraph (@Telegraph) August 6, 2022

消息人士表示，北京的結論是，要避免在台灣方面重蹈覆轍，關鍵是要避免一場可能燒到自己的持久戰，因此一旦北京下定決心透過武力奪台時，目標將是發動48小時閃電戰，讓西方沒有時間因應。

So. If China was to attack Taiwan, how might it do so? pic.twitter.com/yi5SmyhIo8 — The Telegraph (@Telegraph) August 6, 2022

針對解放軍在台灣周遭軍演，專家表示，軍演近期內不太可能演變成戰爭，英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）海權研究員卡沙爾（Dr Sidharth Kaushal）分析，解放軍目前仍是正在發展的部隊，任何潛在的軍事行動都將面臨與美國開戰的實際可能性，而解放軍並未有實戰經驗，在共產黨二十大會議前戰敗將嚴重削弱習近平的權力，「現在可能無法達成。」

先前有分析師認為北京最快在2023年攻打台灣，其他學者推測時間會再晚一些，多數人的共識是，解放軍可能會在某個時間點行動。

至於解放軍將如何奪台，報導指出上周起登場的軍演，部分或全部內容都可能出現在未來的軍事行動中，大陸可能逐步進行軍事集結，隨著每一次情勢上升，北京的目標是擠壓台灣，直到我方的唯一選項只剩合作一途。

英媒報導，中國大陸從俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭中學到教訓，可能對台灣發動48小時閃電戰。圖為5日解放軍戰機在台灣周邊進行演訓。（資料照／新華社）

報導指出，屆時解放軍的行動可能會有4種情境依序或同時發生。

■第一，封鎖台灣。

報導指出，解放軍延長軍演能在財政、經濟、行動上削弱台灣，讓長期處於高度戒備狀態的台灣軍隊精疲力盡。解放軍也可能在最佳可能位置部署軍事資產，以期迅速發動攻擊。

以軍演作為藉口，能讓北京輕易全面執行禁飛區，孤立台灣。北京也可能宣布台灣的防空識別區不再有效，任何想進入台灣領空的飛機都必須獲得大陸許可，否則可能被打下來。這類封鎖將傷害台灣的經濟，進而在市場上引發危機。

此外，在東部行動的解放軍將成為「糾察線」（picket line），避免包括美國在內的他國軍事介入。

2⃣ Invade the Matsu and Kinmen islands



The islands, some of which lie less than 10km from China’s mainland



As a show of strength and to test Western resolve, Beijing could invade some or all of the islands, home to around 20,000 people, at minimal cost pic.twitter.com/3RfcyyIxES — The Telegraph (@Telegraph) August 6, 2022

■第二，解放軍入侵馬祖及金門。

報導指出，馬祖及金門距離大陸僅約10公里，長久以來早被北京視為領土的一部分，為了展示實力、同時測試西方的決心，北京可能入侵當中的部分或全部島嶼，屆時若缺乏直接的軍事支持回應，或者大力加強台灣的防衛能力，將鼓勵北京變得更為冒險，可能類似於俄羅斯在2014年佔領克里米亞的情形。

英媒報導，中國大陸從俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭中學到教訓，可能對台灣發動48小時閃電戰。圖為4日解放軍東部戰區陸軍在台灣海峽進行實彈射擊。（資料照／新華社）

■第三，解放軍對台灣本島發動空中、飛彈攻擊。

為了削弱台灣，同時降低全面入侵的風險，北京可能從空中進行有限度的懲罰性攻擊，屆時台灣包括沿岸防衛、雷達站、機場等可能成為攻擊目標，解放軍可能會避免鎖定人口稠密的地區，不造成人員傷亡，逼我方上談判桌。

這種情形將是重大的軍事升級，華府可能加強美軍在這個區域的準備，特別是在日本的美軍，日本也可能下令軍隊待命，特別是鎖定解放軍彈道飛彈的部隊。

4⃣Full-blown land invasion



In an all-out assault, China would seek to land troops at strategic points, racing across the Taiwan Strait under cover of a missile and fighter jet barrage



The goal would be to overwhelm Taiwan’s defences physically as quickly as possible pic.twitter.com/N0XFgLnpyH — The Telegraph (@Telegraph) August 6, 2022

■第四，北京可能從陸地上發動全面入侵。

解放軍可能透過發射飛彈、派遣戰機，掩護部隊越過台灣海峽登陸台灣，同時也可能發動網攻，干擾台灣的通訊、引發民眾恐慌，此時北京的目標是盡快癱瘓台灣的防禦，粉碎抵抗的意志力。

大陸海軍的水面部隊及潛艦部隊可能會試圖殲滅台灣海軍及任何阻擋解放軍船隻的戰機，解放軍海軍也將充當北方、東方的屏障，切斷日本或美國的馳援。

此時台灣將透過隱蔽在城市、叢林、山區的設備反擊，動員民眾充當海邊觀察員、加入反戰車、防空及游擊部隊，同時出動偵查無人機、移動雷達等。

報導指出，在這種情況下幾乎可以確定國際會介入，包括美國、日本、甚至是澳洲，不過印度等大國可能只會表達政治、經濟等口頭支持，英國可能不會直接軍事介入，但可能會提供美國情報。