現代人常外食，其中又以吃便當居多，一名網友發現在外面買便當沒吃完，放不到1小時就飄出酸味，反而家裡煮的菜都不會，好奇為什麼。對此，有內行網友揭露便當店的內幕，因為有些自助餐會把昨天舊菜加進去一起炒，趁熱吃沒感覺，但菜冷掉就餿得很快。

這名網友在網路論壇《mobile01》表示，很早以前就發覺在外面買便當回家若沒馬上吃完，在室溫下不到1小時就會飄出酸味，甚至餿味，而自己煮菜卻不會這樣，室溫下放2、3個小時都沒事，一樣好吃，讓他覺得奇怪，更強調不是因為便當悶住的關係，因為有時買便當回家換成盤子裝，放約1小時也是變酸。

對於便當店飯菜容易變酸的問題，網友們紛紛猜測原因，有人認為「一個原因是悶著，菜飯如果混在一起也有差，另一方面是便當的菜飯製作好的時間，到你買到的時候可能新鮮度已經下降，但還沒變質」、「午餐便當店的菜最慢早上10點就煮完開始包便當了，混在一起悶在盒子裡面過兩小時送到手上，味道如果都不會變反而神奇」。但也有人沒感覺，「不會耶，我常常把中午的便當放到晚上，照吃不誤」、「我家裡附近的便當店不會這樣」。

其中有內行網友解釋便當店飯菜容易餿掉，是因為有的自助餐廳的菜，是和昨天沒賣完的舊菜一起炒，「舊菜冰起來，隔天炒新菜時再加進去，熱熱吃沒感覺，但放冷後很快就有酸味，因為隔夜加熱菜餿得非常快，這種店以後就不要去了；若天天倒廚餘，炒新菜的店就不會」。