新冠疫情肆虐全球2年半多至今未歇，現大陸出現又出現一種新的可感染人類的動物源性病毒，且可誘發致死性疾病，該病毒被命名為「瑯琊」Langya virus（LayV）。疾管署副署長莊人祥今天表示，有鑒於是最新的病毒，疾管署將建立實驗室，加速訂出核酸檢測定序與檢測方式，未來若有需要，就納入國內重點監測項目。

疾管署發言人莊人祥表示，在大陸山東河南發現新的可以感染人類的病毒稱為琅琊病毒，該病毒目前已經發現有35例感染個案，其中26人感染琅琊，其他9人有感染其他病毒，而這26人出現身體發熱、無力、咳嗽等，目前沒有死亡個案。

莊人祥表示，該病毒屬於副黏液病毒科，在人工飼養的動物中，狗和山羊的血清陽性率個有5%、2％。

另外針對25種動物檢驗，其中鼩鼱的血清陽性比例最高，262隻受檢，有71隻顯示為陽性，比例高達27%，推測可能是病毒的天然宿主。鼩鼱就是台灣常見的錢鼠。

不過，莊人祥表示，目前追蹤資料顯示，患者之間並沒有密切或共同接觸史，推測目前人類感染可能只是偶發性、散發性，其中的相關性有待密切追蹤。其中9例家人和密切接觸者都沒有出現人傳人證據，但目前還沒有辦法下結論，後續還需要密切監測。

至於國內，莊人祥強調，由於這是新的病毒，後續將建立實驗室的核酸檢測定序與檢疫檢測方式，目前會加緊針對核酸檢測方法，將其標準化，未來若有部分需要進行監測時，就可以納入國內的監測重點項目。

莊人祥表示，由於大陸已經上該病毒基因序列，且已經發表在國際期刊，因此會比照先前新冠肺炎剛出來時一樣，會請實驗室根據公開的定序合成核酸，並制定出檢驗方法，技術不難，大約一周內就可以完成。至於是否派人到大陸做實際了解？莊人祥說，還要再觀察，「繼新冠肺炎後，目前為止還可以持續觀察，不用那麼緊急。」