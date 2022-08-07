「草悟系 · 七月半」活動現正位於台中市勤美綠園道舉行，其中最引人注目的，莫過於藝術家「阿咧A-Lei」所打造、高15公尺的充氣裝置藝術「狀元」跟「草地」，台中市長盧秀燕除邀請市民周末參加活動，也打趣表示，要請市民幫忙巡一下，看看這活動究竟在搞什麼鬼？

盧秀燕今在臉書po出「狀元」跟「草地」的照片，並笑說它們來自外星球，現在降落到草悟道，搞鬼搞怪，「七月半… 出現了！但先別逃，這個很可愛。」