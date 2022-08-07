還記得「黑皮哥哥」張善為嗎？藝人張善為最初出演《麻辣鮮師》中「蝌蚪」一角為其打開知名度，此後因幼幼台「黑皮哥哥」的活潑形象聲名大噪，豈料世事無常，他在2013年被診斷出瘀血壓迫脊椎神經導致下半身癱瘓，至今9年內演藝圈不見他的蹤跡。今（7）日是他的47歲生日，張善為臉書湧入大批粉絲留言獻祝福，「金鐘視帝」吳政迪也在個人臉書祝黑皮哥哥生日快樂。

吳政迪曾獲第45屆金鐘獎戲劇節目最佳男主角獎，他與張善為於2010年合作客語劇結緣，張善為神隱後，吳政迪不忘往日情誼，多次在張善為生日時於社群傳遞對張善為的祝福， 7日他也PO文，「想你，希望你一切都好！」

吳政迪貼文吸香蕉哥哥前來留言「我剛剛想他了」，吳政迪回應道，「希望黑皮哥哥一切都好」，許多網友留言祝福，「希望他身體健康」、「祝他早日康復」、「超想他的」。

張善為2013年12月6日時，曾在臉書發文：「等我站起來！我的長輩好友們，妳你們的祝福加油打氣我都收到了，謝謝大家 真的。現在的我還在為動根腳趾頭……努力著！」不過之後直到現在為止，臉書就曾未再更新過，也讓粉絲對他的狀況擔憂不已。