智邦(2345)7月維持歷史高檔水準，展望下半年，網通升級潮帶動下，交換器市況持續看好，加上企業級網絡、電信級網路接單出貨順利，法人樂觀看好，智邦今年全年營收可望破800億元。

智邦7月營收為68.4億元，月減少1%、年增加51.1%，因智邦營收6月登上歷史新高，故顯示7月持續站穩高檔水準；累計前7月營收412.66億元，年增加約29.86%。

當前全球宏觀經濟逆風，受創最重的莫過於消費性電子，網通產業反倒在這波較沒有受到影響的，且因為後疫情時代基礎設備的升級商機，加今年上半年開始缺料問題就陸續出現舒緩，下半年狀況可望再進一步好轉下，網通產業頗具發展空間，目前多家業者訂單能見度都已經看到2023年。

智邦目前主力交換器出貨為100G產品，而400G交換器是後續資料中心成長的重要動能，目前400G產品也開始出貨，儘管佔比營收占比不高、還不到雙位數，但趨勢上會逐漸成長，預計隨著產品切換，2023年會到雙位數，不僅如此，智邦目前企業級網絡、電信級網路接單出貨都順利，法人樂觀看好，智邦今年全年營收可望破800億元。