雲林縣政府移工足球比賽，近200名移工以球會友紓解壓力。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府為讓移工們辛苦工作之餘，藉由休閒活動紓壓，7日在虎尾鎮立體育場舉行「外國人足球暨法令宣導活動」，共有6隊近200人報名參加，縣府表示目前雲林縣約有2萬名移工，此次活動配合法令宣導，讓移工們了解自身的職場工作權益、強化法治觀念，進而促進勞、雇融洽關係，讓台灣更進步美好。

「外國人足球暨法令宣導活動」由雲林縣長張麗善、縣議員王鈺齊、縣勞青處副處長許木山、虎尾鎮公所主任祕書周瑛坤等人共同開球，隨後宇榮、福懋、巧新等6支隊伍陸續上場，大家以球會友，過程熱鬧有趣，不少台灣友人在旁加油，讓移工們感受台灣的溫暖人情。

張麗善表示，雲林縣這幾年除了發展農業，也積極推動工商產業，移工們擔任家庭看護或在養護機構工作，照顧長者及身心障礙者，讓許多家庭有喘息的機會。也有移工投入製造生產業及重大公共工程建設，幫助台灣的經貿產業持續發展，公共工程順利進行，非常感謝移工們的辛苦付出。

張麗善說，希望藉由足球比賽，讓移工們以球會友、紓解壓力，為了協助移工更了解職場工作權益，同時強化法治觀念，也透過此次活動進行相關法令宣導，移工們離鄉背井來到雲林，縣府勞青處就是移工朋友們的後盾，有任何法令、職場問題，都可隨時找勞青處協助。

許木山指出，移工對台灣產業發展有很大的貢獻，足球是移工最喜愛的運動之一，許多人利用下班後踢球自娛，假日邀集同鄉切磋球技，並組成足球隊進行比賽。目前雲林縣移工人數約2萬人，越南籍最多有9000餘人，其次是印尼籍7000餘人，菲律賓籍與泰國籍各約1000餘人。