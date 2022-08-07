陳南松強調，暑假期間全家旅遊或是三五好友一同出遊，如有前往人潮較壅擠的地方，請記得佩戴口罩，勤洗手。(南投縣政府提供)

中央流行疫情指揮中心，7日公布南投縣新增確診人數394例！南投縣衛生局長陳南松指出，截至6日累計確診人數7萬5478例，居家隔離人數1064例，今日解除隔離人數413例，居家照護人數2252例；暑假期間，全家旅遊或是三五好友一同出遊，記得佩戴口罩，勤洗手，返家時請務必洗手、洗臉。

陳南松指出，今天中央公布南投縣死亡人數新增2人，累計死亡人數計264人。今天公布死亡個案年齡層分布70-79歲有2人，2人均有慢性疾病史(高血壓、肺癌、糖尿病.等)；疫苗接種狀況未接種疫苗有1人，接種3劑有1人。

陳南松表示，中央昨天公布南投縣中、重症有5人，其中中症計5人，重症0人。累計中、重度人數計759人。疫苗接種狀況已接種3劑疫苗有2人，接種1劑疫苗有2人，未接種疫苗有1人，其中4人有潛在疾病史，1人未有疾病史。

陳南松強調，暑假期間全家旅遊或是三五好友一同出遊，如有前往人潮較壅擠的地方，請記得佩戴口罩，勤洗手，返家時請務必洗手、洗臉、更換乾淨衣服之後，再接觸家中長輩或是幼兒，避免將外面的細菌、病毒帶回給家人。