隨著疫情逐漸趨緩，不少人外出也開始恢復搭乘大眾交通運輸工具，遇到上下班的尖峰時段，更是難逃車廂內十分擁擠的情況，但有人卻因此意外爆紅。日前網路上便流傳一張E級超兇妹搭捷運被擠到門邊的照片，引發網友熱議。

近日網路上流出一張正妹搭乘捷運通勤的照片，吸引大批網友的目光。而照片中，只見一名身穿白色深V馬甲上衣，搭配超辣短褲的女子，因捷運車廂中人潮擁擠而緊貼在玻璃門上望向遠方，豐滿的上圍也因此被玻璃壓到變形，令網友們大噴鼻血，紛紛留言「告訴我，幾點搭幾號班車」、「可能要搭計程車」、「位子讓給妳」、「擠回去」、「犯規了」、「小心不要把玻璃擠破了」、「性感美眉，好大」、「玻璃會被你擠壞」、「我載妳不用擠捷運」、「有點誇張喔」、「妳怎麼沒戴上口罩」。隨後便有網友神到這名辣妹，就是擁有天使臉孔、E級魔鬼身材的性感網紅肝連妹（周苗苗）。

事實上，肝連妹2019年在火鍋店工作時，就因火辣的身材被客人偷拍上傳而爆紅，之後她也努力經營IG、TikTok等各種社群媒體，並經常在網路上不吝嗇的展現凹凸有致的傲人曲線，加上隨和又幽默直率的性格，大聊各種禁忌話題，使她IG吸引超過29萬名粉絲追蹤。另外，肝連妹在今年4月還受邀登上成人雜誌JKF，擔任4月號封面人物，使人氣不斷攀升。