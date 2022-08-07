共軍飛彈飛越台灣上空，國安高層強力主張不可公布軌跡。前民進黨立委林濁水今天表示，此舉讓政府威信重損。國安決斷的品質低劣，積習己久，太令人擔憂了。

中共自4日下午1時56分起至下午4時許止，分數波次向台灣北部、南部及東部周邊海域，發射共11枚東風系列彈道飛彈，當時國防部只表示，國軍即時掌握發射動態，啟動相關防禦系統並強化戰備整備。

但日本防衛省公布情資卻明白指出有4枚彈道飛彈經過台北上空，引發外界質疑我方是否真有全程掌握，國防部事後解釋，彈道飛彈發射後的主要飛行路徑位於大氣層外，對飛越的廣闊地面區域並無危害。

林濁水今天在臉書表示，中國飛彈飛越台灣上空，國軍完全掌握，主張簡明公布，不料國安高層認為會影響民心士氣，強力主張不可公布軌跡。但不到一小時後，日本防衛省不但幾乎公布所有飛彈射擊軌跡簡圖，還指出有四枚飛彈經過台北上空。政府威信重損。國安決斷的品質低劣，積習己久，太令人擔憂了。