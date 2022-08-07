「甜心教主」王心凌參加大陸綜藝節目《乘風破浪》，一開播就唱跳經典成名曲《愛你》爆紅，最後不負眾望獲奪下總冠軍，王心凌在大陸的人氣跟著水漲船高，她除了大動作更換微博大頭照，更預告將登上兩個綜藝節目，而王心凌為雜誌拍攝的封面照也曝光，可說是工作滿檔。

王心凌才風光奪下《乘風破浪》冠軍，隔天就更迅速更換微博大頭照，微博粉絲飆到773萬的王心凌，接著更宣佈將登上陸綜《你好星期六》、《聽說很好吃》，因此，每周六晚上7點半到10點都可以看到王心凌在不同的綜藝節目上曝光。

同時，王心凌接受《NYLON尼龍》雜誌專訪以及拍攝的封面照也跟著曝光，不難看出她的超夯人氣。據悉，王心凌除了拿下總冠軍，後續也將跟姊姊一起拍外景真人秀，王心凌下半年的工作可以說是行程成滿檔。

其實，王心凌5日奪下《乘風破浪》總冠軍後，她深夜就感性發文：「本來以為自己不會享受多人舞台，本來以為我會受不了真人秀，本來以為我不會想當隊長，本來以為不會走到乘風夜。或許，需要很多勇氣，很多的堅持，還有很多愛...因為這段時間，我有了比我想像還要更多的愛和友情，讓不可能變成了可能...」，最後，王心凌還強調：「乘風破浪之後，還有很多新的故事會在前頭」。