今年上半年因疫情影響，運動風氣連帶受影響，為慶祝父親節到來，台中市政府運動局與各國民運動中心，聯合推出多項父親節限定優惠活動，鼓勵子女以實際行動陪伴爸爸一起到運動中心運動。運動局長李昱叡指出，國民運動中心因應特殊節日規畫專案活動，更首創與成人與兒童運動需求兼具的「國民暨兒童運動中心」，盼提升全民健康，將運動習慣融入生活。

運動局指出，市府規畫10座國民運動中心，已啟用營運的包括朝馬、北區、南屯國民運動中心及長春、大里、潭子國民暨兒童運動中心等6座，今年上半年清水、豐原、北屯已陸續動工，太平國民暨兒童運動中心也即將在今年動工，市府積極完善台中市運動場館，提升城市運動風氣。

運動局表示，今年上半年受疫情影響民眾外出運動的頻率，有鑑於疫情已稍趨緩，邀請市民朋友在父親節帶爸爸走入國民運動中心，不僅可享受專業、平價的運動設施，也有多元、豐富的運動課程可供選擇，期待養成良好運動習慣、提升身體免疫力。

運動局說明，南屯國民運動中心推出「88特別企劃─我的爸爸是超人，也是我的男神」活動，8月3日起至17日止報名一對一教練課程的男性朋友，限量20名新生可享有8888元起優惠價格，還有多項優惠。

潭子國民暨兒童運動中心也為提升男性健康意識，特別在8月6日至10日舉辦「爸爸動起來」限時優惠活動，活動期間內購買健身月卡（30天）或報名一對一健身體驗課程皆可享880元優惠價格，每人限購各2組。

大里國民暨兒童運動中心則規畫「里愛88 爸爸由里守護」優惠活動，8月8日父親節當天使用游泳池設施，凡2人同行組合內含一名「爸爸」，「爸爸本人」可享免費優惠，男性於8月8日至21日期間購買8堂課可享88折優惠，8月份購買單堂體驗課還可享半價優惠，體驗當日報名課程同享88折購課優惠。