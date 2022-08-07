黃柔閩曾獲金鐘獎肯定，是實力派女演員。（LiTV、亞凰國際娛樂提供）

師範大學音樂系出身、當過6年老師的黃柔閩，放棄老師一職隻身到美國西雅圖學習表演、聲音表現、音樂治療與非洲鼓，回台後首部電視作品《月光》即拿下金鐘女配角肯定，又在電影《修行》裡扮演介入陳以文與陳湘琪婚姻的小三，後來因精神異常住進療養院，戲份不多的她，只要出場都是焦點。

其中一幕在療養院裡，黃柔閩智商宛如無知孩子般，恣意把女主角陳湘琪騙到陽台反鎖於戶外的戲，兩人營造出首次見面時陌生與緊繃的對立感，感覺小三這回合佔了上風的模樣，更是受到不少影評好評讚嘆。

另黃柔閩今年3月初意外接到經紀人告知，有個美國影集越洋邀約線上面試，角色是個強勢的公司主管，當時信件裡，即要求黃柔閩做1分多鐘的英文自我介紹，雖曾在美國待過兩年，但難免有些忐忑，畢竟英文不常對話，口音與語調會漸漸偏離道地的發音，因此黃柔閩特地排開行程，用短短幾天時間加緊研習。

雖然爭取失敗，但黃柔閩卻相當珍惜這次經驗，後來得知此劇集陣容裡竟有布萊德彼特時，她不覺得可惜，反倒覺得被看見，開心成為劇組蒐羅演員的對象之一，這對任何演員來說是一大肯定。黃柔閩具備師資背景學生無數，其中有以電影《該死的阿修羅》入圍金馬最佳新人的潘綱大，還有台劇《華燈初上》飾演「蘇媽媽」年輕時的何思靜等人。