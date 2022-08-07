朱佳期日前體驗高空彈跳。（固力狗娛樂提供）

上億身價法拉利歌手朱佳期日前歡度35歲生日，熱衷體驗人生的她，特別為自己安排體驗高空彈跳，她在浙江的雲上草原，被海拔1186公尺的樹林群山圍繞，覺得必須在這邊獻出人生的第一次，雖高度僅約80公尺，一開始在旁邊看別人跳覺得沒什麼，但當她站上去時，才驚覺只靠一根繩索維繫生命實在沒有勇氣跳下去。

伴隨著大家的目光，朱佳期鼓起勇氣嘗試第二次，縱身跳下腦袋一片空白，結束之後有種重生的感覺，跳完之後，第一個感受是在繩索彈跳的過程當中胸口肌肉有點拉傷，可能是自己太緊張了全身僵硬，第二個感受就是自己又解鎖了一個人生體驗，無視心中的恐懼去行動，有種突破的勝利感。

她今年的生日願望是持續在海外置產和環遊世界，疫情過後法拉利歌手開啟旅遊行程享受人生，朱佳期說：「 自己人生上半場一直在努力賺錢打拼，現在想好好去遊山玩水增加體驗讓經歷更豐富，同時也想要帶著家人在台灣環島旅遊，自己規劃行程來一趟說走就走的旅遊。」

朱佳期日前逛商場時花了20分鐘砸41萬人民幣（約182萬台幣）隨手買了一台特斯拉 ，問及是否有關注近期林志穎開特斯拉出車禍的新聞？朱佳期說：「聽到林志穎的新聞，的確有很多問號和不解，身邊有很多朋友都開特斯拉，還是相信龍頭電動車的地位，反而還在想，會不會因為其他人退（車），自己可以早一點拿到車子，因為特斯拉的車子都要等太久的時間，希望可以早點交車」。