民進黨新北市長參選人林佳龍，昨（6）日晚間出席由新北市議員黃俊哲舉辦的「新北大翻新，議員逗陣拚」系列座談會，600名在地鄉親到場支持，林佳龍也透露民進黨的「勝選三支箭」，要讓新北變得更新、更好。

林佳龍今日在臉書表示，昨晚的系列座談會，有將近600名在地鄉親前往力挺，讓大家非常感動，他透露民進黨的「勝選三支箭」分別是最強團隊的「團結」、中央執政的「政績」及負責的「候選人表現」，希望每支箭都能射中靶心，再造新北的城市光榮感。

林佳龍指出，雖然明天是父親節，但對他來說，身兼二職的母親同樣是父親節最應該感謝的對象，而他也記得小時候與母親一起在板橋、江子翠逛街，「對我來說，這裡是我母親的家，更有我童年的記憶！」

「現在，我的戶籍就設立在板橋！」林佳龍說，板橋市新北市的市政中心，是新北崛起最重要的座標重點，「我要用首都圈的視野進行交通、河川、水利的跨域治理，讓這裡變得更新、更好。」