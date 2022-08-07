今年度《香港小姐選美》賽事將於9月將進入準決賽及決賽階段，入選該階段的20名佳麗積極備戰中，並於今天(8/7)在香港新界的愉景灣，開始7天的住宿拍攝，包含舞蹈及音樂訓練，也得換上清涼泳裝拍攝，其中，有名選美佳麗充滿自信展現曼妙身材，被發現胸下至腹部正中央，有條筆直的30公分巨型疤痕，因疤痕相當明顯，所以在開拍時引發熱議。

有著巨型疤痕的佳麗名為陳瑞菱(Reina)，今年25歲，有著健康的小麥色肌膚，渾身充滿美式健美氛圍，相當開朗大方的她，經常在社群分享泳裝辣照，其中有張2021年8月底po出的照片，也可看見她身上這條從心口到肚臍處約1呎長的縱向手術傷疤，畫面有些怵目驚心。

關於陳瑞菱身上有明顯疤痕一事，主辦單位表示事前就知道，也進行了了解，據悉是她1年前於英國留學時，發現身上長了21公分的巨大脂肪腫瘤，需要緊急做切除手術，因此陳瑞菱返回香港就醫，所幸手術平安落幕，身上也留下了這道巨型傷疤。

雖然未來穿著比基尼時，都一定會露出這道傷疤，但陳瑞菱性格開朗樂觀，參加選美比賽面試時，大方換上比基尼露出傷疤，不介意動了救命手術所留下的證據，主辦單位也覺得這是感人的「缺陷美」，相當欣賞她身為「生命鬥士」的精神與正向態度。

陳瑞菱家境其實不錯，母親Karen在香港開了20家連鎖美容中心，去年在香港尖沙咀開了佔地6千呎的旗艦店，讓女兒擔任代言人兼官網模特兒，一雙美腿相當吸睛，陳瑞菱接下任務後，表示自己的夢想就是成為有影響力的人，「將自身的正能量感染社會」，這樣的精神也感動選美的大會主辦方，讓她順利入圍。