苗栗議長鍾東錦好歌喉博得滿堂彩。（鍾東錦團隊提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗議長鍾東錦昨天參加苗栗客家歌手演唱會。（鍾東錦團隊提供／李京昇苗栗傳真）

被政治耽誤的客家歌手 苗議長唱客家山歌滿堂彩

苗栗縣政府昨天6日晚間在苗北藝文中心，舉辦「山城鄉音迎好客」苗栗客家歌手演唱會，苗議長鍾東錦當場高歌一首客家山歌博得滿堂彩，還大家稱說「簡直就是被政治耽誤的客家歌手」。

苗栗縣府為了傳承客家文化，5年前開始舉辦專屬客家歌手的演唱會，今年更邀請獲得2019金曲獎「最佳客語歌手獎」楊淑喻（吉那）、2022金曲獎最佳歌手入圍的謝宇威以及年輕人喜愛的嘻哈繞舌YAPPY等多組客家歌手演出，可說是卡司陣容堅強，兼具傳統與創新，成為客家界每年一次的音樂饗宴。

鍾東錦昨天與苗栗縣長徐耀昌共同前往參與演唱會，他帶來客家山歌《挑坦歌》，搭配現場樂團演出，讓主持人跟台下觀眾為之驚嘆，並抱以熱烈掌聲。

鍾東錦表示，他父親原本是南庄鄉的礦工，但空閒之餘，還會隨著戲班前往各地廟會演出，透過唱戲賺取外快，小時候自己跟在父親身邊，耳濡目染，自然而然就喜歡上客家山歌的純樸，平常有時間也會哼唱幾句。

鍾東錦說，最近幾年發現，客家語言逐漸式微，但就兩岸而言，保存客家文化最完整的地方還是在台灣，而台灣最優質的客家文化就是在苗栗縣，這都要歸功於縣長徐耀昌的堅持與努力，他也希望繼續為苗栗縣擔起傳承苗栗客家文化重任。