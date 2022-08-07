為抗議美國眾議院議長裴洛西訪台，大陸解放軍自上周四（4日）起在台灣周邊進行大規模實彈軍演，首日即發射4枚東風-15B短程彈道飛彈飛越台灣上空，但消息一直到被日本防衛省公布後，我國防部才出面回應。對此，民進黨前立委林濁水痛批國安團隊「品質低劣」，網友們也怒問蔡政府「有什麼好隱瞞的？」

林濁水今（7）日在臉書發文，提到大陸飛彈飛越台灣上空，國軍完全掌握，不料國安高層認為此舉會影響民心士氣，強力主張不可公布航跡，結果在不到1小時後，日本防衛省不但幾乎公布所有飛彈射擊軌跡簡圖，還指出有4枚飛彈經過台北上空。林濁水直言，此事讓政府威信重損，更痛批國安決斷的品質低劣，「積習己久，太令人擔憂了！」

看完林濁水的貼文後，網友紛紛熱議，「我就問一句，民眾有没有知道的權力？」「日本觀察得比台灣還仔細，也不打算隱瞞，這個年代了還有什麼好隱瞞的？」「靠『福大命大』，福能多久？命有多大？」也有人狠酸，「執政黨誠信再度崩了。」「是為了選票考量吧？」更有網友直言「（公布軌跡）會影響民心啥的我是不信啦！」