根據證交所公布，2022年累積上半年營收較2021年同期成長10.6%，且今年上市公司配息意願高，最新6月台股整體市場現金股息殖利率達4.93%，在全球主要股市表現名列前茅，值得一提的是，今年8月台股除息大戲繼續上演，據統計，8月首周將有91家上市公司接棒除息，合計單周除息金額達1,073億元，由於上市公司2021年獲利亮眼，預估配息金額衝高，加上今年來股價大幅修正，推升殖利率表現。

8月台股仍是除權息旺季，現金陸續入袋後，投資人會再投入股市，以目前台股來說，本益比僅10倍上下，屬於長期平均偏低的水準，台股物美價廉，市場資金將聚焦財報優異及展望成長個股，目前投信法人看好下半年台股高成長族群中，新光臺灣高股息基金經理人南震杰建議，可以挑選電子股的矽晶圓、IC設計、ABF載板、車用、Server為主，傳產股則看好金融、生技、塑化、腳踏車、風電等具利基題材的個股，由於長線不受景氣循環影響，其中，具高股息題材的這些績優股票，更容易吸引投信等機構法人買盤低接回補。

南震杰認為，台海危機相對是台股基金轉機，國內高股息基金近1周績效相對大盤抗跌，投信法人表示，主動式高股息基金選股挑選高股息外，更重視個股「高成長」力，未來若台海危機延長或升級，定期定額布局高股息基金“熊好”。

近一周主動型高股息台股基金表現較佳者包括:新光臺灣高股息、元大台灣高股息優質龍頭、國泰台灣高股息傘型之台灣高股息等。

南震杰表示，8月大盤負面消息居多，隨美眾議長訪台後，兩岸緊張關係，又增添台股陰霾，現階段非經濟因素利空干擾市場投資信心，加上電子股基本面須等庫存去化後，股價才有表現機會，建議在台海危機上升、台股投資信心波動之際，可優先選擇具高股息、高成長兼具的雙高好股票，或選擇高股息基金，透過投資團隊主動選股、擇優布局，定期定額布局，更能以時間換取空間，提高投資勝率，縮短績效復原期間，長期累積財富較省心省力。

南震杰認為，台股短線受非經濟面利空、產業面臨電子股庫存修正，加上景氣成長動能趨緩等隱憂，目前大盤正處於大箱型盤整階段，不過，投信法人已連續31個交易日買超台服，連續買超天數已達史上次高，法人看好的投資標的，不少具高股息或高成長特色，甚至兩者兼顧更受投信青睞。