美國女星金卡戴珊是著名的話題女王，她相當擅於經營各大社交媒體，在Instagram上坐擁超過兩億的粉絲，在2015年被《時代雜誌》選為全球前100名有影響力的人物之一，實境節目《與卡戴珊同行》更是廣爲人知。金卡戴珊在去年初結束6年婚姻，不久後與小13歲的彼得戴維森開始戀情，倆人看似感情穩定，昨（6日）卻突然曝出分手。

去年初，金卡戴珊訴請和著名嘻哈歌手肯伊威斯特離婚，結束6年夫妻關係，期間男方多次提出意見，讓官司進度一再拖延，法院終於在今年3月2日宣告離婚生效，雙方正式恢復單身。從一見鍾情到「我受夠了」，倆人婚姻結束的最直接原因竟是2020年夏天，為去哪裡度假一事大吵一架，看來都忍對方許久了。

而離婚後，金卡戴珊在戴維森擔任固定班底的喜劇節目《週末夜現場》上與其相識，在劇中金卡戴珊與彼得戴維森共同出演「阿拉丁」短劇並接吻，節目結束後十月底還一同跑去搭雲霄飛車約會，被雲霄飛車的固定拍攝裝置抓拍到牽手畫面。

喜劇演員出身的彼得戴維森，2018年曾與天后亞莉安娜訂婚，亞莉安娜甚至還在專輯唱了一首歌叫做《彼得戴維森》大秀恩愛，但是他們交往5個月後就取消婚約分手。亞莉安娜曾爆料彼得有「10英吋」長（約25.4公分），對此金卡戴珊坦言自己是出於對「大GG」的興趣才主動在節目結束後發簡訊搭訕，後來在《卡戴珊家族》第2季5月首映紅毯時，金卡戴珊甚至透露自己有了這輩子最好的性愛經驗。

至於爲什麽分手，外媒《Page Six》表示，年齡差異是一個原因，「彼得28歲、金41歲，他們完全在不同的階段。」此外，工作忙碌造成倆人聚少離多也是原因之一。「彼得是很主動和自動的，他會希望一聲通知後，她就能飛到紐約，或他在的任何地方。但金有4個孩子，她需要花很多心思照顧家人。」