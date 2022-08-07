台中市水湳轉運中心新建工程幾經流標，終於在今年6月30日決標正式發包，並完成簽約作業，市府交通局長葉昭甫表示，待準備完成後即可儘速開工，水湳轉運中心位於水湳經貿園區最北端，以「北極之星」為設計主軸，猶如園區的北極星一般，指引遊子返鄉路途，未來行駛在高速公路看到轉運中心時，就知道台中到了。

交通局長葉昭甫指出，台中市持續建置轉運中心，其中，大台中轉運中心6月開工，豐原轉運中心則已完工，預計今年暑假啟用；「水湳轉運中心新建工程」則完成簽約事宜，目前全力辦理開工前置作業中，待準備完成後即可立即開工，形塑台中市客運轉運新門戶，創造城市亮點。

葉昭甫強調，水湳轉運中心周邊還有水湳國際會展中心、台中綠美圖、中央公園、中台灣電影中心等公共設施，並與科湳愛琴橋相依，夜間搭配燈光點綴，互相輝映點亮夜空，開拓水湳經貿園區夜景新視界，未來就如同「點亮水湳夜空的北極之星」，成為水湳經貿園區的指標性建築之一。

另配合水湳經貿園區的「智慧、低碳、創新」的開發願景目標，交通局表示，市府設計台中市首例的全太陽能屋頂建築，造型新穎兼具功能性，符合水湳經貿園區都市綠能指標，太陽能板整體產生電力，將優先供轉運中心建築整體營運及夜間照明使用，未來可成為大台中地區低碳示範基地。