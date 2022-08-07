新北市新莊區昨(6)日下午發生一起車禍，有位駕駛騎自行車行經民安西路，結果他疑似沒有注意後方來車就直接「鬼切」要轉進左方巷子，造成後方一名騎乘電動二輪車的男子閃避不及，導致男子自摔並往前滑行，不過事後警方調查發現這名男子竟也酒駕，酒測值高達1.24mg／l，將依公共危險罪將其法辦。

事發在昨(6)日下午5時29分許，這名42歲的泰國籍移工巴男當時騎乘微型電動二輪車沿民安西路往新樹路方向直行，結果行經路口時，有位騎自行車行經該處的駕駛疑似沒有注意後方來車，突然就切到道路的雙黃線處，準備轉進民安西路312巷，結果兩車發生擦撞，巴男所騎乘的微型電動二輪車失控自摔，巴男也被甩出並向前滑行，差點撞上對向來車。

結果肇事後，騎自行車的駕駛停下來查看一下倒地不起的巴男後，便逕自往巷子騎車離開；而巴男僅受到輕傷，送醫治療後並無大礙，不過警方獲報後調查發現，巴男竟然也涉及酒駕，酒測值竟高達1.24mg／l。

由於巴男酒醉到無法進行筆錄，目前仍在醫院待其清醒，警方指出，巴男的酒測值已達公共危險罪，等他出院後將依法函送偵辦，而肇事的自行車駕駛也持續沿途調閱監視錄影器，調查身分後通知到案說明。

警方呼籲，民眾騎乘微型電動二輪車也不可酒駕，違者將依《道路交通管理處罰條例》第 73 條，處1200元以上2400元以下的罰鍰，並當場禁止其駕駛及移置保管該車；另外行車時也應注意左右及後方來車，切勿突然變換車道，以維行車安全。