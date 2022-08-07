全訊科技(5222)7月合併營收為6710萬元，較上月減少46.11%，全訊指出，公司新廠已完成建置，目前進行使用執照申請，預計新廠將於第3季搬遷完成，第4季開始陸續加入生產行列，以因應公司國防與商用產品訂單的持續增加。

全訊為專業砷化鎵、氮化鎵、微波積體電路(GaAs、GaN、MMIC)功率放大器(PA)製造商，受標案出貨及驗收進度影響，全訊科技7月合併營收為6710萬元，較上月及去年同月分別減少46.11%與3.2%，累計前7月合併營收為5.36億元，年增0.37%。

全訊表示，公司以國防等級的功率放大器為主要產品，技術門檻及產品毛利均較一般消費性產品為高，而國防標案由政府相關單位主導，以技術標方式進行評選，一旦入選為主要供應商，短期內不易更換，加上政府以國家長期發展規劃，編列預算進行複數年度採購，較不受外在景氣及經濟環境所影響，均有助於公司維持營收獲利的穩健發展趨勢。

目前全訊政府國防標案產品比重佔整體營收約8成，單月營收受標案出貨排程及產品驗收進度有所變動，整體合約執行進度則維持不變，預估下半年隨國防標案出貨旺季來臨，國防軍工產品出貨量逐步提升，公司整體營運可望逐步增溫，年度營收可望較2021年成長。

全訊表示，受惠政府積極推動國防自主政策，以及國內廠商技術能力大幅提升，國防相關產品的國內自製率明顯增加，公司身為國內固態功率放大器模組(SSPA)的主要製造商，自然成為主要受惠者之一，過去3年政府標案相關的國防產品出貨量均維持在2成以上的年增率，目前國內國防產品訂單能見度已達2024年，為公司營運主要成長動能之一。

全訊新廠已完成建置，目前進行使用執照申請，預計新廠將於第3季搬遷完成，第4季開始陸續加入生產行列，以因應公司國防與商用產品訂單的持續增加，進一步推升公司整體營運成長。