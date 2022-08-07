林宥嘉（左2）與黃子佼（右2）暢聊爸爸經。（浪Live提供）

浪LIVE「年度盛典星潮之夜」5日邀「三金」主持黃子佼坐鎮，表演嘉賓由林宥嘉壓軸獻唱，2人台上暢聊爸爸經，新手奶爸黃子佼「以期待又好奇的心情」迎接第1個父親節。林宥嘉最近忙於籌備新專輯，父親節心願很簡單，就是陪孩子看卡通、睡覺，最想要的禮物是「一支好用的刮鬍刀」。

林宥嘉昨晚首次公開獻唱新歌〈完，〉，演唱時竟忍不住唱到紅眼眶，他表示：「在這個特別的場合能夠唱這首歌，覺得很開心，即使唱到哭出來，應該也是很美的事！希望大家會喜歡今天的表演。」林宥嘉也透露自己新專輯正在如火如荼的製作中，在出席活動前一天還因為做新歌熬夜到半夜才休息，他表示：「不知道我什麼時後會做完，但希望盡力能把這個任務完成，請大家（歌迷）再等我一下。」

明天適逢一年一度父親節，林宥嘉特別許願：「希望父親節那天，能多完成一些新專輯進度，這樣才有更多時間去陪我的太太跟小孩。」愛妻、愛子的他更提到：「希望那天可以跟他們一起看卡通影片，然後再開心地一起睡覺。雖然是很平常的願望，但真的希望能達成。」至於父親節想完成的願望清單？他自曝很想買一支刮鬍刀送給自己，笑說：「我發現一支好的刮鬍刀真的很難找，要刮得很乾淨不簡單！像我這支現在用的刮鬍刀是好幾年前買的，如果壞了要買零件很麻煩。」

初為人父的黃子佼對於即將迎來第一個父親節非常期待，坦言心中其實期待老婆孟耿如屆時會送禮物給自己，笑說：「首次過88節覺得很奇妙，同時也好奇老婆會不會送禮物給我，或是假借玉米的名義送我，不過以我的了解，她（老婆）個性很務實，其實不太講究過節，而且前陣子我們七夕情人節也沒慶祝。對於『送禮』這件事心中有點矛盾，但又有點期待跟好奇，就看著辦囉。」

不過對於「禮物」這件事，平時會找時機送禮物當作犒賞及表達心意的黃子佼表示，前陣子買了一幅老婆欣賞的藝術家畫作送給她，當作是老婆辛苦生孩子的紀念禮物，「這位藝術家的作品老婆非常喜歡，之前她懷孕時剛好有一個特展，索性買下來送給她。雖然我不是第一次收集藝術品，但這個畫作是我人生買過的藝術品中數一數二貴的，不過很值得，因為現在就掛在床邊，她一醒來就看得到」。

黃子佼把買東西當作是紓壓的管道，坦承自己因蒐集文創設計小物及二手黑膠經常花錢而被老婆念，「我常跟老婆解釋，這其實是在紓壓，因為工作已經很辛苦了，需要發洩的出口，而且我也不是買百萬名錶或名車，而是買幾千塊黑膠，在量力而為的情況下，當然要好好犒賞自己，多疼愛自己一點，才有前進的力量」。