日本寫真女星天木純擁有清純外表，年僅26歲，卻有著I罩杯的魔鬼身材，被網友封為「東方波神」，個性親民的她也時常透過社群平台分享工作與生活，近日她也曬出海邊遊玩的照片，但竟是攝影師捕捉到的「跌倒畫面」，逗趣又養眼的模樣引的網友紛紛留言。

天木純擁有可愛的臉龐與火辣的身材，即將推出第四本寫真集的她，不忘送上「福利照」在社群平台上宣傳，特別的是，在她昨6日分享的照片中，是一張跌倒的照片，只見她一頭褐色的長捲髮，披散在白皙美背上，只有一件軍綠色比基尼的她，姿勢卻是趴在沙灘上，白皙肉感的臀部與蜜大腿都沾滿了沙子，而這個瞬間也剛好被攝影師捕捉到。

天木純不只擁有清純的臉蛋，更擁有魔鬼身材。(圖/天木純 IG)

雖然看不到天木純的臉部表情，但感覺得出有些錯愕，卻也意外被曝光渾圓屁股及蜜大腿，也立刻引發網友暴動留言「太美了」、「好喜歡」、「漂亮臀部」、「髒髒了，幫你拍掉沙沙」。

雖然天木純的傲人的美胸與清純外表，吸引大批粉絲支持，但其實去年有網友質疑她的身材是否有經過後天加工，不過她貼出數張胸部的X光片，其中包含正面、側面以及兩邊乳房的特寫，藉此強調自己的胸部是純天然的，完全得益於遺傳，沒有任何填充物。