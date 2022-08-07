被稱為「大麥」的基隆麥當勞愛三店及基隆辦漢堡王中正店日前陸續熄燈，敲響基隆經濟不景氣的警訊，無黨籍基隆市長參選人黃希賢指出，漢堡王本月10日將在仁二店回歸，他也承諾若有機會當選市長，除了會極力招攬知名品牌進駐基隆外，也會輔導青年創業，幫助城市行銷。

黃希賢日前在臉書表示，基隆的餐飲品牌連鎖店熄燈，大多是租金緣故，而經營連鎖加盟店不外乎就是資金、人力、成本及品質控管，如果要開拓通路則必須有穩定的品質、地點及租賃，而要促成展店，人員的訓練及市府的審核輔助都會是重點。

「若當選市長會努力爭取『大麥』回基隆！」黃希賢指出，漢堡王仁二店將在10日回歸，接下來除了爭取「大麥」也回基隆外，更會致力於招攬知名餐飲品牌，藉此帶動基隆商圈的穩定性，並延續產發處的現有政策，針對店家與青年創業進行獎助，若能結合基隆特色、產物，則研擬祭出加碼補助。

黃希賢說，如過去推出的萬惡漁夫鍋、墨魚冰淇淋、飛魚卵酒冰等，都因為結合了基隆特產而有助帶動地區觀光行銷，「若產業能提出類似極富創意、巧思等效益，便是市府要大力支持的對象，將基隆邁向觀光大城！」