苗栗縣通霄鎮五南社區出產醬瓜。（李京昇攝）

苗栗縣通霄鎮五南社區為推廣醬瓜產業，7日在五南社區活動中心前廣場舉辦「貴妃醬香.瓜甜視藝行銷推廣」活動。（李京昇攝）

苗栗縣通霄鎮五南社區為推廣醬瓜產業，7日在五南社區活動中心前廣場舉辦「貴妃醬香.瓜甜視藝行銷推廣」活動，地方盼藉此打響五南社區醬瓜名號。

五南社區位於通霄鎮內，位置面海背山，山海距離近，鄰近台一線，屬於典型山海型社區，當地種植越瓜一年產量將近3000公斤，農民將採收的越瓜，親自加工醃製成傳統的醬瓜，近年來也在五南社區居民們努力推動下，貴妃醬瓜推廣行銷有著亮麗的成績。

苗栗縣政府農業處長陳樹義表示，為促進農村永續發展及農村活化再生，五南社區透過辦活動讓大家來體驗通霄濱海的風情、人文特色，同時讓社區經濟及產業增加收益，將社區媽媽的私房料理集結成食譜，讓社區居民感受滿滿的「家鄉味」，營造充滿人情與生氣盎然的農村。

五南社區理事長詹福金表示，藉由縣府農村再生計畫推動下，希望能有更多人了解並參與傳統醬瓜的 DIY 體驗活動，把做好的醬瓜再結合社區媽媽的好手藝入菜，例如貴妃醬瓜炒肉絲、紅燒醬瓜滷肉等等，將這些美味的佳餚製成食譜，讓消費者能享受多變化的貴妃醬瓜料理，加深民眾對於五南社區農特產的印象，達到推廣行銷在地特色，並打響五南社區醬瓜名號。