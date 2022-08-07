列入杭州亞運國手資格積分的2022第二次全國羽球排名賽，今天（7日）進行甲組賽事決賽，男雙中租北市大新秀組合江建葦／吳軒毅繼昨天擊敗同隊學長盧敬堯／楊博涵後，再以22比20、21比18擊退另一組學長組合葉宏蔚／蘇敬恒，收下搭擋的首座全國排名賽冠軍。

江建葦大吳軒毅1歲，兩人從高中到大學都同校，因隊內調整而開始合作男雙，至今搭配一年多，由於近兩年新冠疫情衝擊國際賽，兩人國際賽經驗還不多，目前世界排名722，這次全國排名賽展現訓練成果奪冠，江建葦表示，是超乎預期的一段過程，從8強賽擊敗雙胞胎兄弟檔李芳任／李芳至後，兩人信心獲得很大提升，決賽能贏下來除了氣勢，還有年輕組合想突破的企圖心，冠軍到手後，仍會抱著學習心態去面對比賽，「畢竟世界排名還不夠高，必須繼續努力，期待儘早衝擊國際賽事。」

江吳配除了年輕本錢，兩人身材也相當高大，江建葦184公分、吳軒毅191公分，對於搭擋雙打一年多的配合模式，江建葦表示兩人都是有問題直接講出來的個性，都能把場上問題坦白溝通，場下感情也不錯，且兩人目標一致，江建葦並說：「雖然我是大1屆的學長，軒毅基本功和技巧都很值得我學習。」

提到欣賞的球員，江建葦毫不猶豫地說出學長盧敬堯的名字，他說：「雖然盧敬堯是大學長，但都是最早到球場也最晚離開的那位，也很會帶動氣氛，樂於分享經驗，比較可惜是學長常出國比賽，回來時間比較，不然想多把握機會好好請教。」吳軒毅則欣賞今天對手葉宏蔚的打法，希望可以多學習。

最後壓軸的女雙決賽，中租北市大李佳馨／鄧淳薰21比17、17比21、23比21力克合庫林筱閔／合庫台師大胡綾芳，兩方人馬第3局最後「丟士」分數多次拉鋸，令人看得血脈賁張，李佳馨女雙奪冠也彌補稍早混雙決賽失利遺憾，這也是她和隊友鄧淳薰在全國排名賽連續第3度女雙封后。