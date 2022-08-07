南投縣水里玩水節今年盛大開幕，連續兩天吸引逾5000人前往戲水消暑，讓親子都嗨翻天！（水里鄉公所提供）

南投縣水里玩水節今年盛大開幕，連續兩天吸引逾5000人前往戲水消暑，讓親子都嗨翻天！（水里鄉公所提供）

因疫情停辦兩年的南投縣水里玩水節，今年盛大開幕連續兩天吸引逾5000人前往戲水消暑！水里鄉公所觀光課長徐玉玲說，今年親水園區新增二座充氣溜滑梯，表演節目還有兒童台哥哥姊姊們帶動唱唱跳跳，讓現場小朋友全都嗨翻天；期盼透過專業廠商營運，在疫情趨緩後帶動地方觀光產業。

水里鄉公所指出，玩水節過去都由公所經營，於每年暑假期間舉辦，今年玩水節活動與親水園區委由專業廠商營運，園區不僅增添裝飾美化環境，戲水設施也增加手搖船、二座充氣溜滑梯及噴水星光大道等，期盼讓遊客耳目一新；透過行銷專業與經驗，將親水園區活化長期經營。

徐玉玲指出，水里玩水節停辦2年，鄉公所委外經營團隊投資近300萬元整地及修繕設備後，今年於8月6日起至9月4日每週六、日開放遊客購票玩水，6日吸引約2000人次入場，7日人氣更旺湧入逾3000人次入園，且大多數是外地遊客，吸引各地民眾前來戲水消暑。

水里五寶親水遊憩樂園位在濁水溪與水里溪交會處旁，占地約6500坪，每天視氣溫及水質調和溪水、自來水作為戲水供水並不定期檢驗水質；未來規畫投入更多設備及遊樂設施，並舉辦各項活動，如暑假玩水節後接續有水舞節，預計至年底都有不同主題活動。