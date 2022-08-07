刑事警察局統計2022年第二季受理解除分期付款詐騙案，列出高風險賣場前五名，分別為「博客來網路書店」、「迪卡儂」、「誠品網路書店」、「遠傳friDay購物」及「蝦皮購物」，民眾皆為接獲假冒該公司之客服電話，以「工作人員操作錯誤，導致誤設分期付款、重複扣款或升級成VIP會員，要求客戶前往操作ATM、購買遊戲點數或使用網路銀行、App來解除設定」當話術之詐騙案件。

刑事局分析，「解除分期付款」詐騙手法通常是歹徒駭入電商或電商委託之系統商資料庫，先竊取消費者姓名、電話、消費資料及付款方式等，接著「偽冒電商業者」致電民眾以「工作人員操作錯誤，導致訂單變成多筆分期付款」名義，請民眾提供消費時使用的信用卡或金融卡上的金融機構電話號碼，不久後，歹徒便「偽冒該金融機構」致電民眾表示要協助民眾解除分期付款之錯誤設定，再要求民眾前往操作ATM、購買遊戲點數或網路匯款。

刑事局獲報後，已每週針對被害件數較多之疑似個資外洩電商發函通知，並附上電子商務業者防制詐欺作為自評表、官方網頁明顯處加註反詐騙警語、網頁標明客服專線及客服時間、針對會員發送反詐騙提醒簡訊、延長客服時間至晚上10時等相關作為範例、簡訊範例供參考，更要求賣場業者強化資安防護措施，並於網頁置放反詐騙宣導。

透過165各宣導管道（165全民防騙網、臉書粉絲專頁及警政服務App）定期公布高風險賣場，提醒消費者提高警覺，慎防詐騙；同時，也彙整案件情資，交由專責單位循線追查可疑犯嫌。