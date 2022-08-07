對於WNBA女將葛萊娜（Brittney Griner）遭到俄羅斯法庭判刑9年，前俄國奧運銅牌女將貝琪哈蒙（Becky Hammon）公開批評俄總統普丁（Vladimir Putin）的不正當手段。貝琪哈蒙認為普丁逮住葛萊娜是為了利用她作為政治棋子，普通人根本玩不過普丁。

貝琪哈蒙說：「運動員赴俄之前要三思，你可能突然被抓起來做為戰俘或是政治棋子。你很難與一個不按牌理出牌的人交手（普丁），他非法入侵了一個國家，非法拘留一個人，他行事不照規矩。」她在推特發文感嘆「這令人心碎」。

其實從某方面而言，貝琪哈蒙也是藉助俄羅斯來實現自己的籃球美夢。她在高中時並不出色，球探認為她太矮又太慢（168公分），後來參加WNBA選秀落榜。她1998年來台灣打過瓊斯盃，後來努力在WNBA紐約自由人打出身價。

2008年北京奧運，貝琪哈蒙未入選美國女籃，因此她轉為代表祖國俄羅斯，引起巨大爭議。她當時告訴媒體說：「我穿著俄羅斯球衣，但我心裡仍是100%美國人，我愛我們的國家，這是我實現奧運美夢的機會。」

俄羅斯女籃的薪資比WNBA高得多，對於美國女將的誘惑力很強，貝琪哈蒙與葛萊娜一樣都曾在俄羅斯兼差打球，這次的事件鬧這麼大，以後女球員又少了一條財路。對於普丁而言，逮住葛萊娜這樣的體育明星很有價值，有機會換回他們被關在美國的軍火販。