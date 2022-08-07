「旅行看清一位好姐妹！」一名女網友與朋友相約出遊，卻發現閨蜜竟將她的比基尼照片腰身修胖上傳IG，以凸顯自己的苗條身材，讓她氣炸質問閨蜜，結果閨蜜竟說是男友修圖的，一句道歉也不說，超心機行徑讓網友們看傻眼，「真的是塑料姐妹，快絕交！」

這名女網友日前在Dcard指出，暑假一群朋友相約去海邊玩，由她負責幫大家拍照，再傳照片給大家上傳到各自的IG，就在原PO看著朋友們在IG貼出的合照一邊按愛心時，突然看見閨蜜把她們兩人的比基尼合照修得怪怪的，拿出原圖比對，發現閨蜜居然是把她的腰身修胖。

看到閨蜜這種修圖方法，讓原PO火大超火大，心裡暗罵「要修也是修妳自己吧？」之後她找機會問閨蜜此事，閨蜜竟回「是我男友修的啦！我只負責PO而已」，一句道歉都沒有，事不關己的樣子讓原PO傻眼，「原來我的好姐妹人品素養這麼低，虧我把妳當做最好的朋友，還浪費了我的眼淚。」

對此，其他網友們也紛紛留言：「女人好可怕」、「好可怕，第一次看到有人會把別人修胖」、「也太心機了吧！是嫉妒妳身材比她好吧」、「原本以為是她修自己的，不小心修到把妳的腿修歪，沒想到是直接修妳」、「可以絕交的程度了」。