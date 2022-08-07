一名網友表示，距離上次到小人國已是20年前，本以為相隔20年再到小人國，園區會很老舊，沒想到內部的樹木都有修剪、展示的人物建築也都有補色，假日滿滿的人潮，他好奇問「小人國開園38年，能撐到今天是不是很不可思議？」網友整理3大優勢，包括適合幼兒玩、友善孩童、定期增建新設施，更有不少家長稱今年已帶小孩去5次了，「會倒才奇怪」。

原PO昨（6）日於PTT八卦板指出，小人國開園38年了，距離上次到小人國，已是20年前國小畢業旅行的時候，這次再到小人國，原以為經過20年，園區應該很老舊，沒想到花草樹木都有修剪、照顧，動線也規劃得很清楚，所有展示的人物、建築也都有重新修補、上色，認為以門票550元來說，「很值得」。

原PO表示，當天假日的遊客人不少，停車場停滿，他忍不住讚嘆，「小人國能撐到今天是不是很不可思議？大部分的人應該都是去六福村吧？有沒有八卦？」

貼文曝光，網友點出小人國3大優勢，包括適合幼兒玩、友善孩童、定期增建新設施，「你想太多了，很多家長帶去小人國遛小孩的」、「我今年就帶小孩進去5次以上了」、「小人國的小人就是幼童的意思，客群很明顯啊！會倒才奇怪」、「我買季票CP值超高，遛小孩最佳樂園」、「客層不同啊！小小孩去六福村很多設施都不能玩」、「真的維護很好，沒有年代久遠的感覺」、「小人國對小小孩很友善，只有90cm的孩子也能玩很多，且親子廁所數量也很充足」、「能夠撐到現在的遊樂園沒有一個是弱者」、「一直有在增建新設施，算不錯了」。