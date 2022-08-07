香港第二階段5千港幣電子消費券，7日起分期發放。香港財政司長陳茂波7日表示，向約636萬名合格民眾分期發放總額逾300億港幣的第二階段消費券，加上各儲值支付工具營運商等優惠，以及消費者的加碼消費，將可增強消費券帶來的乘數效應，對急需支持的香港經濟帶來提振作用。

香港信報報導，陳茂波7日發表網誌指出，部分消費券登記人並不符合資格，在剔除重覆申請後，秘書處共收到逾15萬起複檢申請，主要涉及曾以「永久性地離開香港」為由作出法定聲明，以提早領取強積金或職業退休計畫下利益的民眾，其中約10.4萬起申請複檢成功，相關人士同樣會在7日獲發消費券。

陳茂波又指，秘書處正全速處理其餘複檢個案，如複檢成功，相關人士最快也可於16日收到第一期消費券。

陳茂波表示，消費券的發放，讓民眾能在開心消費的同時，一起合力推動和深化電子支付的發展，透過市場的力量，讓數位經濟能更大程度融入日常生活，為民眾帶來更多高效便捷的交易，和更多元化的商品選擇。