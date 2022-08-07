新北市1名人妻發現老公玩交友軟體認識小三，並於老公手機中找到數張裸露照片，及老公和小三多次一起泡澡，出入摩鐵等證據，人妻怒告小三侵害配偶權，法官判小三賠償人妻14萬元。

據判決書指出，新北市1名人妻和老公於108年7月結婚，婚後育有1子，她於110年11月時發現老公於交友軟體上，認識1名於某機構擔任教師的小三，某日她無意間在老公手機中看到多張老公與小三衣衫不整照片、充滿腥羶色的聊天內容，及老公多次和小三出入摩鐵，共同泡澡等證據。

人妻深受打擊，她要求老公停止與小三之不正當關係，也在老公和小三聊天時，用老公手機回覆小三，她才是正宮，事後她看到老公傳訊息告訴小三：「你可以盡量把我當洩慾的對象」、「星期二我一定讓你癱軟」，更於聊天紀錄中找到多張小三和老公裸露上、下半身不雅照片，她要小三承諾於111年2月後不再連絡老公，過沒多久又被她抓包小三持續和老公聯繫，見對方毫無悔意，她忍無可忍下，怒告對方侵害配偶權，要求賠償70萬元。

小三辯稱，她已為與人夫不軌之事和人妻道歉，雖然事後還有聯繫人夫，但她認為此行為並沒有損害人妻配偶權，且她獨自扶養3歲女兒，人妻要求的70萬精神撫慰金太高了。

經法官勘驗小三和老公的聊天紀錄，及老公手機中有多張與小三衣衫不整、全裸等照片，認定小三確實有侵害配偶權之行為，考量小三經濟能力後，判小三賠償人妻14萬元，可上訴。