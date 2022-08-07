女星張本渝在台灣疫情爆發後，在家的時間變多了，她常陪媽媽打麻將、玩健身環，未料，張本渝突然左肩痛到連換衣服都會痛，她原以為休息就好就沒理，拖到近一年才去看醫生，結果醫生照超音波發現肌腱發炎，還有幾處已經鈣化。

46歲張本渝5日在社群網站透露，台灣去年疫情爆發期間，她在家的時間變多，「除了陪張媽打麻將之外，我們最常做的活動就是玩健身環了」，後來張本渝有一天突然被痛醒，左肩甚至痛到連換衣服都會痛，她原以為是健身環玩得太勤所導致，休息幾天就會康復。

張本渝說：「於是我就開始明明該去看醫生，但卻『拖著』的日子，拖延不是病，拖起來要人命」，張本渝拖到近一年的時間，她寧願東喬、西喬，就是固執不去看醫生，最後，張本渝終於就醫：「去醫院照了超音波，醫生說我肌腱發炎，還有幾處已經鈣化了」。

原本可能只要吃藥或打針就會康復的事，結果被張本渝拖到要復健治療，她也以自身經驗呼籲：「奉勸大家，發現身體有狀況千萬不要輕忽（或莫名的自信），別像我一樣愛拖，把本來簡單的事情，搞到那麼複雜」，並感嘆，畢竟沒有健康的身體，講什麼都是空的。

張本渝發文釣出林心如表示她最近肩膀痛，方文琳也留言：「不過我自己好像右手也是有毛病一直拖著」，張本渝則提醒：「真的別拖，不要像我一樣，太煩了」，有異狀還是要就醫。