許多背包客外出旅遊時，為了省錢都會選擇住在青旅。不過一名自稱高雄青旅員工的女網友表示，最近許多住宿的同志背包客，「直接相約在淋浴間打砲」，事後卻沒清理乾淨，把屎留在公共浴室、馬桶外、牆壁上等，讓她忍不住怒轟「青旅打砲自重好嗎」。

原PO在Dcard以「青旅打炮自重好嗎」發文表示，自己支持同性婚姻、周圍也有同志朋友，但最近有許多同志背包客的性行為亂象，據說是裸體不關浴室門作為暗示，不然就是直接在約炮版公告床位。

一名網友表示，有同志背包客在青旅浴室約炮卻未善後，造成其他背包客、旅館困擾。（翻攝自Dcard）

原PO坦言，房客私人親密行為青旅管不著，有把環境整理好不影響其他人，他們就不會有意見，「但故意把屎留在公共浴室裡、馬桶外、牆壁上，更別說把整間公共衛浴都弄得超級髒亂，還有留下使用過的塑膠手套、牙刷，連酒精瓶都是」，讓她怒轟麻煩同志背包客多尊重人。

原PO強調，這些亂象都是「個人行為」，還是有優質的同志背包客。而他們會注意到此事，是因為1個月前有房客半夜打電話告知，隔天性行為當事人還申請換房，幾星期前開始出現排泄物問題，留意到同志圈人士來往變得密切，上網搜尋同志約炮論壇後發現相關資訊，因此才會發文公告，「希望可以還給旅宿業者以及旅客一個乾淨的環境」。

對此，許多網友紛紛回應，「傻眼，有夠噁，委屈了」、「我知道高雄某間3個字的青旅有很多男同志喜歡去打炮，弄那麼髒工作人員真的很可憐…」、「噁甲欸，就是這些垃圾在敗壞同志形象，我朋友善甲郎要被貼標籤，過得這麼辛苦都是這些拉基在搞==」、「要別人尊重自己的前提是不要帶給別人困擾」。