台灣滑雪客對明年初出國滑雪需求大增，在全球擁有22座滑雪度假村的精緻全包式假期度假村集團Club Med，繼去年插旗加拿大魁北克據點後，預計12月再度插旗日本北海道、開出當地第3座滑雪度假村Club Med北海道Kiroro Peak行館，搶攻疫後報復性旅遊商機。

Club Med台灣珂境總經理劉育慧表示，自政府公告居隔3+4政策後，台灣滑雪客對滑雪度假村詢問度和銷售力道居高不下，明年初出發雪村的訂單迄今較前一區間訂單已跳增7倍，又以日本北海道最熱門，相當看好疫後亞洲滑雪客商機。

Club Med北海道Kiroro Peak行館地處小樽市南部及札幌市西部間的二世古邊緣、坐落於Kiroro雪場內。因雪場位置鄰近日本海，Kiroro每年冬季最高降雪量可達21公尺，為北海道雪場降雪量之冠，雪季長達160天、可一路延續至5月初。

Kiroro雪場總共有23條難易度不同的雪道，滑雪新手除可參加Club Med提供的分級分齡團體滑雪課程，亦可在雪場?體驗雪地健行；進階玩家亦可嘗試更刺激的野雪（off-piste skiing）及山岳滑雪（Backcountry）活動，挑戰快速穿梭在山林中的奔馳快感。

相較於鄰近的二世古雪場每日近3萬人潮，Kiroro雪場每日僅3000人次，可確保滑雪客享有寬敞的雪道空間。同時，自度假村出發僅需40分鐘，即可抵達百年歷史港城小樽，漫步探訪百年玻璃名店和人氣洋果子名鋪，鄰近的余市蒸餾所（Nikka Whisky）也是人氣景點。

Club Med全包式滑雪假期包括住宿、美食、酒水、雪票、分級分齡團體課程、夜間娛樂表演活動，亦提供一系列滿足身心靈的活動選擇。不滑雪的旅客除可免費參加雪地健行、欣賞霧淞外，亦可額外付費走出村外參加雪地騎馬或冰釣體驗。

Club Med北海道Kiroro度假村將分2期開幕，Kiroro Peak行館率先於12月正式營運，設有需年滿12歲年齡限制，提供較高隱私的靜謐感。Kiroro Grand本館則將在明年開幕，適合任何年齡人士入住，並提供多元家庭活動。兩者預計將可總共提供400間客房。

隨著亞洲各國陸續解封，國人已陸續安排好明年寒假及過年海外旅遊，而日本旅遊目的地以北海道最熱門。Club Med 北海道Kiroro Peak行館度假村已正式開賣，8月底前預訂再享免費更改出發日乙次、涵蓋Covid-19緊急醫療協助的海外旅遊險，提供出國最佳安心保障。