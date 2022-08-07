為強化桃園在地連結，桃園雲豹職業籃球隊於5、6日參與「2022音樂微醺桃園啤酒節」，除專屬啦啦隊電豹女於現場販售雲豹聯名「豹有感」啤酒外，市長鄭文燦連兩天親自到攤位捧場，當家主力球員鄭瑋、盧捷閔也在6日驚喜現身，吸引不少粉絲；兩天活動當中，更有2名幸運兒抽到價值萬元的紳士豹鋁合金行李箱，真正有吃又有拿。

雲豹參與「桃園啤酒節」活動，規劃一系列優惠活動，包含元年賽季紀念商品全面5折，以及豹有感啤酒盒裝組合優惠，更推出豹有感大挑戰，最大獎項為價值10800元的紳士豹鋁合金行李箱，在昨天由2名幸運兒僅花499元購買「豹有感禮盒裝」啤酒就將行李箱帶回家，讓獲獎者欣喜若狂。

電豹女儀諪、小楓、語萱、安汝、喬喬、吉拿、比熊、諺諺、筱緹擔任攤位店員，販賣清爽果香的「豹有感」啤酒，吸引許多粉絲衝著電豹女及豹有感啤酒前來，雲豹隊長鄭瑋、盧捷閔也趁著休假期間至攤位參與活動與民眾互動，尤其現場1元競標活動，雲豹提供球隊獨特的行李箱、球隊專屬T恤及豹有感啤酒等，其中行李箱分別以4000、3000元得標，競標所得也將全數捐給桃園市政府社會局弱勢救助金專戶。

雲豹球團在休季期間強化在地連結，陸續舉辦與參加桃園新屋「擁豹夢想」夏令營、桃園iskI室內滑雪體驗、桃園啤酒節，之後將參與更多在地活動，如舉辦偏鄉關懷、校園巡迴等，盼透過參與在地活動與善用既有資源，持續深耕桃園、「豹答桃園」！

此外，「豹有感」啤酒將持續由桃園雲豹採預購制線上販售，一箱24罐3,888元，一次訂購多箱另有優惠，如需購買可填寫「豹有感」啤酒表單(https://reurl.cc/O4kRYD)，詳細購買資訊也可聯繫桃園雲豹籃球隊Facebook、Instagram官方粉絲專頁。

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