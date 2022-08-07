台中市新民街倉庫群因產權歸屬問題，文化部另重新選址國家漫畫館基地，國漫館恐將落腳其他縣市；中市府表示，文化部執行期程已超越原計畫，全案遭行政院退回重擬，沒有市府延宕問題。

民進黨台中市議員何敏誠今天發布新聞稿指出，新民街倉庫群因市府至今未與台鐵協商好產權歸屬問題，文化部評估國漫館基地須重新選址，新址除原定帝國製糖廠外，另增加台中文資園區、台南文創園區部分空間。

何敏誠服務處執行長何昆霖表示，新民街倉庫群現屬台鐵產權，尚待中市府取得交付，因部分空間涉及私人產權待釐清，恐影響整體建置期程；中市府對國漫館建置一拖再拖，現恐讓國漫館跑到其他縣市。

民進黨台中市議員江肇國表示，市府提7大場址供文化部選擇，選點時就應先做評估，後續再著手排除困境，而非將問題全推給文化部、台鐵局。

台中市政府新聞局透過文字稿回覆，國發會審查文化部去年10月報院計畫，提出審查意見包含經費膨脹太高、執行期程已超越原計畫，因此被行政院退回；今年文化部重擬計畫，行政院以民國113年已無法達成，全案退回重擬，沒有市府怠惰或延宕問題。

新聞局指出，此次計畫修正，文化部改使用原訂計畫帝國糖廠，加上台中文資園區，取消使用新民街倉庫群，市府表明此計畫將影響整體規劃及台中市未來展望，盼能審慎評估。

新聞局強調，市府與文化部確認2場址點交時間，包含待台鐵處理好私產及帝國糖廠營運廠商113年合約結束後點交，新民街倉庫群為台鐵局所有，其中有2處仍有私權爭議，尚待法律訴訟。今年5月台鐵局表示與其中一處私產所有權人價購取得，並辦理產權移轉中，其餘私產台鐵已提訴訟正在解決中。台鐵目前表示預計113年能點交予市府。

文化部與台中市政府計劃共構中台灣電影中心與國家漫畫博物館，雙方對空間規劃認知不同，109年5月破局。市長盧秀燕當年6月率隊拜訪文化部長李永得，雙方達成共識，文化部承諾國漫館新址優先考量台中，中市府提供「七大文化潛力亮點」給文化部評估，選定帝國製糖廠台中營業所及新民街倉庫群作為後續推動國家漫畫博物館計畫的基地。（編輯：陳仁華）1110807