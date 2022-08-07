雲林縣「雲西海洋音樂會」湧入逾10萬人次遊客，打響三條崙海水浴場名氣。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

「2022雲西海洋音樂會」上個月23日在雲林縣四湖鄉三條崙海水浴場開跑，連續3個周末星期假日邀請歌手獻唱，7日活動最後1天更湧入上萬名遊客，雲林縣政府估計此次音樂會至少吸引10萬人次遊客，成功活化沈寂10餘年的三條崙海水浴場，未來將持續推廣各種水上活動，帶動地方休閒產業的發展。

「雲西海洋音樂會」最後1天活動，由雲林縣長張麗善、雲林縣政府文觀處處長陳璧君等人共同主持，在歌手的歌聲帶動下，現場熱鬧非凡，沙灘排球比賽、夏日市集、微醺餐桌、立式划槳體驗等各種節目，吸引上萬人到場，為今年的「雲西海洋音樂會」畫下完美句點。

張麗善表示，她3年多前上任後，即積極活化三條崙海水浴場，包括成立「雲林國際風箏衝浪學校」、舉辦「雲林縣第1屆風箏衝浪公開賽」、「雲西海洋音樂會」等，讓沈寂10餘年的海水浴場再現人潮，也成功帶動四湖鄉的觀光休閒產業，四湖鄉親們都非常有感。

陳璧君說，三條崙海水浴場曾是中南部地區最著名的天然海水浴場，因年久失修閒置多年，經中央與地方政府合力活化，將舊房舍整修後成立「雲林國際風箏衝浪學校」，除讓民眾體驗風箏衝浪、風翼衝浪外，也希望提前培育人才，爭取機會參與2024巴黎奧運風箏衝浪比賽。

陳璧君指出，今年「雲西海洋音樂會」非常成功，吸引許多外縣市遊客前來，大家對於三條崙海水浴場的廣大木麻黃防風林、海岸風車打卡點、堤岸賞夕陽、立式划槳體驗、親子戲水區等，都讚不絕口，相約明年再來。

陳璧君說，未來縣府將會持續辦理音樂會，並進一步規畫露營烤肉區、小木屋等，結合四湖鄉信仰中心海清宮包公祖廟等三條崙海水浴場周邊景點，打造最具雲林特色的海水浴場。